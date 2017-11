NSA i hardt vær etter hackerangrep

I april skrev Jake Williams et innlegg om en mystisk gruppe kalt Shadow Brokers på bloggen til cybersikkerhetsfirmaet sitt Rendition Infosec. Han skrev blant annet at gruppen hadde tilegnet seg informasjon om hvordan USA infiltrerer utenlandske nettverk og forsvarer seg mot cyberangrep.

Kort tid etter avslørte Shadow Brokers på Twitter at Williams er tidligere medlem av NSAs hackergruppe TAO, informasjon som aldri var blitt offentliggjort. Deretter publiserte gruppen tekniske detaljer om amerikansk etterretningsoperasjoner.

Innsikt

– De hadde innsikt i operasjoner som ikke engang mine kollegaer i TAO hadde. Det kjentes som et spark i magen. Den som publiserte disse tingene, var enten en sentralt plassert ansatt eller hadde tilgang til store mengder stjålet informasjon, sier Williams i et intervju med New York Times.

Shadow Brokers' angrep på Williams var bare en liten del av et mye større bilde. NSA var blitt utsatt for den verste sikkerhetsskandalen i amerikansk etterretnings historie.

Må begynne på nytt

– Disse lekkasjene er utrolig skadelige for etterretnings- og cyberarbeidet vårt. Vi er grunnleggende avhengig av å effektivt kunne infiltrere våre fienders nettverk. Det klarer vi kun om hemmelighetene våre ivaretas og kodene våre beskyttes, sa CIA-sjef Leon E. Panetta etter angrepet. Han understreket at hver gang slike lekkasjer finner sted må man mer eller mindre begynne arbeidet på nytt.

NSAs talsperson Michael T. Halbig avviser at organisasjonen er i hardt vær, og understreker at det hvert år kommer over 140.000 søknader fra folk som ønsker å jobbe for dem. Han ønsker ikke å kommentere Shadow Brokers, skriver NY Times.