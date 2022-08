Mandag 29. august melder NTB at prisen i Sørvest-Norge mellom klokka 18 og 19 vil ligge på 8,22 kroner per kWh. Det er ny rekord.

Det er bare ett problem: Rekorden er ventet mellom klokka 19 og 20, skal vi tro Nord Pool og Tibber.

De siste månedene har NTB bommet med én time, når de har rapport forventede strømpriser til den norske befolkningen. Det har Linda Sandvik, tidligere journalist i TU tipset Digi.no og NTB om.

Små og store aviser har feilinformert

Nyhetsbyrået NTB leverer nyheter og bilder til de aller fleste mediehus i Norge, også Digi.no.

I 2022 har strømprisene vært hett tema, og byrået har løpende publisert nyheter om rekorder og hvilke klokkeslett det lønner seg å slå på vaskemaskinen eller lade bilen.

NRK, TV2, VG og små og store lokalaviser har publisert meldingene.

Dermed kan meldingene ha fått følgefeil, og strømkunder kan ha bommet med én time når de har forsøkt å tilpasse forbruket etter strømprisene.

Glemt å ta høyde for sommertid

Før 26. mars, rapporterte NTB det samme som Nord Pool og Tibber.

Det kan tyde på at det er stillingen av klokka som har gått galt for NTB, og at feil i automatisk innhenting av data fra Nord Pool har gitt følgefeil videre i systemet.

Per Helme, prosjektleder for automatisering i NTB, forteller Digi.no at de ble gjort klar over feilen på fredag, og jobber med å rette den. Fra og med neste melding fra NTB om strømpris, skal feilen være rettet.

Data om strømpriser hentes fra et API hos Nord Pool, og API-et er ikke justert for sommertid.

Dermed må utviklerne selv legge inn denne logikken i scriptet som henter data. Det har ikke skjedd hos NTB, som mener dokumentasjonen om API-et kunne vært tydeligere. De tar likevel ansvar.

− Vi burde ha fanget opp dette er tidligere, sier Helme og fortsetter:

− NTB skal alltid være etterrettelig, det forsøker vi å være.