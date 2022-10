NTNU beklager ulovlig innsyn i ansatts epost

Datatilsynet konkluderte tidligere i år med at NTNU ikke hadde hjemmel da universitetet i juli 2020 tok seg inn på epostkontoen til Eikrem.

NTNU kunne klaget videre til Personvernnemnda, men bestemte seg for å ikke benytte denne muligheten. Det skriver Khrono.

Isteden sender de en formell beklagelse til tidligere førsteamanuensis Eikrem.

– Vi erkjenner at NTNU i denne saken ikke har hatt tilstrekkelig grunnlag for å gjennomføre et så inngripende tiltak som et epostinnsyn er, sier Bjørn Haugstad, som er direktør for organisasjon og infrastruktur ved NTNU.

Øyvind Eikrem har nå fått et brev hvor NTNU beklager det som har skjedd, opplyser han.

– Som en statlig virksomhet skal ikke NTNU operere i juridiske gråsoner, verken i personalsaker eller andre saker. Ansatte, studenter og eksterne samarbeidspartnere skal være trygge på at vi følger god forvaltningsskikk, sier Haugstad.