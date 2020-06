NTNU truer med avskjed etter mistanke om hatefulle ytringer

Bakgrunnen for saken er en artikkel publisert i Filter Nyheter i februar. Her hevder flere anonyme kilder at Eikrem har hatt en hemmelig Facebook-konto der han skal ha ytret seg fremmedfiendtlig.

Eikrem har hele tiden avvist at det er han som står bak og kjenner seg ikke igjen i framstillingen.

Nå ønsker NTNU å avklare om Eikrem har brutt universitetets IKT-reglement. I varselet står det at bruddet han er mistenkt for, kan føre til oppsigelse eller avskjed.

– Det som påstås, er ikke noe lovbrudd. Det er vel fortsatt politiet og ikke NTNU som eventuelt foretar etterforskning, sier Eikrem til NRK.

Han har diskutert saken med sin advokat Torfinn Svanem som i et svar til NTNU sier at innsynet vil være i strid med arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven og personvernforordningen. Det kommer fram i Khrono som først omtalte saken.