Nvidia får gjenoppta eksport av databrikker til Kina

Selskapets H20-brikke er en nedskalert modell av kraftigere databrikker for kunstig intelligens (KI) og ble laget for å oppfylle tidligere amerikanske regler. Innstramminger i april førte til at brikken likevel ikke kunne selges til Kina.

Mandag skrev Nvidia-sjef Jensen Huang et blogginnlegg om at selskapet vil søke om tillatelse til å gjenoppta salget av H20 -brikker til Kina.

– Amerikanske myndigheter har forsikret oss om at eksportlisensen vil bli innvilget, og Nvidia håper å starte leveransene snart, legger selskapet til.

Oppdateringen kommer etter at Huang nylig møtte president Donald Trump og flere tjenestemenn der han gjentok sin «støtte til administrasjonens innsats for å skape arbeidsplasser, styrke landets infrastruktur for KI og hente produksjon hjem og sikre USA globalt lederskap innen KI».

Både Trump og forgjengeren Joe Biden har begrenset eksporten av enkelte databrikker og utstyr til Kina, med henvisning til rikets sikkerhet.