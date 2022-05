Før de siste årenes brikkemangel, helt tilbake i 2017 for de som husker det, inntraff en annen kryptovalutaboble enn den vi er inne i nå. Nvidia lanserte egne grafikkprosessorer ment for kryptomarkedet, og oppga salget av disse til sine investorer.

Det Nvidia imidlertid IKKE oppga, var at kryptograverne også i stor grad drev salget av vanlige grafikkprosessorer, egentlig ment for spillere.

Denne økningen i salget mente USAs SEC («Securities and Exchange Commission») kunne få det til å se ut som om selskapet hadde større vekstpotensiale enn det egentlig hadde, siden spillermarkedet er langt mer stabilt enn kryptogravermarkedet. SEC mener at Nvidia burde oppgitt hvor stor del av de vanlige grafikkprosessorene som ble solgt til kryptogravere, og at de ved å ikke gjøre det skapte et feil inntrykk av årsaken til selskapets salgsvekst.

Nvidia har på sin side ikke direkte innrømmet at de har gjort noe galt, men har gått med på å endre praksisen og betale et gebyr på 5,5 millioner amerikanske dollar (PDF). Det utgjør litt i underkant av 53 millioner norske kroner etter dagens kurs.

Som Ars Technica påpeker var det ikke uten grunn at investorene ble nervøse av denne mangelen på informasjon. Da kryptoboblen i 2017 sprakk, førte det til at etterspørselen etter grafikkprosessorer stupte og tok Nvidias askjekurs med seg. Selskapets marketsverdi gjorde likeså, og ble redusert med flere milliarder dollar. Nvidia sleit lenge etterpå med å bli kvitt varelageret, selv til reduserte priser.

Et gebyr på 5,5 millioner dollar er selvsagt ikke store summen for et selskap som Nvidia, som i regnskapsåret som ble avsluttet 30. januar 2022 hadde et overskudd på rundt 10 milliarder dollar.