Nvidia og Asus med verdens første 360 Hz-skjermer

Nvidia og Asus har gjennom et samarbeid lansert en ny G-sync-skjerm beregnet på esport-entusiaster og gamere: Asus Rog Swift 360. Dette skal være den første skjermen med 360 Hz oppdatateringshastighet (refresh rate) – og ifølge Asus «verdens raskeste esport gaming-skjerm». De kjappeste gaming-skjermene i dag er typisk på 240 Hz.

Den 24,5 tommer store skjermen ble lansert i forbindelse med den store forbrukerelektronikkmessen CES i Las Vegas, der digi.no og tu.no er tilstede.

Oppløsningen er ikke all verden – 1080p – men forholdsvis lav oppløsning må antagelig til for å oppnå den høye oppdateringsfrekvensen. Nvidia skriver i en pressemelding at 360 Hz betyr at bildene i spill tegnes opp hvert 2,8 millisekund – opptil 6 ganger raskere enn tradisjonelle skjermer og TV-er (da sammenligner Nvidia med 60 Hz-skjermer, men som kjent er det ikke uvanlig med høyere oppdateringsfrekvens på gaming-skjermer).

For å få den høye oppdateringsfrekvensen må du ha et grafikkort med Nvidia G-sync, en teknologi som synkroniserer oppdateringsfrekvensen til skjermen med bildefrekvensen som leveres fra grafikkprosessoren (GPU-en).

Verken Nvidia eller Asus har gått ut med ytterligere informasjon om hva slags panel som sitter i skjermen, men ifølge Anandtech er panelet levert av AU Optronics. Det er imidlertid ifølge Anandtech grunn til å tro at det dreier seg om et TN-panel – en paneltype som ofte brukes i skjermer hvor det er behov for høy oppdateringshastighet.

Skjermen vises frem på CES, og vil komme i salg senere i år. Pris er ikke kjent.

