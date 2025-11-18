Abonner
Kunstig intelligens

Nvidia og Microsoft gjør storinvestering i KI-selskapet Anthropic

Teknologigigantene Nvidia og Microsoft investerer til sammen 15 milliarder dollar i KI-selskapet Anthropic, som står bak tekstroboten Claude.

Anthropic og toppsjef Dario Amodei har inngått en avtale med Microsoft og Nvidia. Som del av avtalen får KI-selskapet inn 15 milliarder dollar i nye midler.
Anthropic og toppsjef Dario Amodei har inngått en avtale med Microsoft og Nvidia. Som del av avtalen får KI-selskapet inn 15 milliarder dollar i nye midler. Foto: Jeff Chiu/AP/NTB
NTB
18. nov. 2025 - 19:11

Det tilsvarer drøyt 150 milliarder kroner. De tre selskapene opplyser i en pressemelding at de inngår et såkalt strategisk partnerskap.

Databrikkegiganten Nvidia står for 10 milliarder dollar, mens programvareselskapet Microsoft går inn med 5 milliarder. Samtidig har Anthropic forpliktet seg til å kjøpe skytjenester av Microsoft for 30 milliarder dollar og ta i bruk Nvidias nyeste databrikketeknologi.

– Vi kommer i stadig større grad til å bli kunder av hverandre, sier Microsoft-toppsjef Satya Nadella i en video.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Tietoevry
Ruller ut ny kjernebank: 21 banker over på nye betalingsløsninger

Anthropic ble startet i 2021 av tidligere ansatte i Open AI, og Claude er en konkurrent til ChatGPT. Microsoft eier allerede 27 prosent av Open AI.

Pengeinnskuddene er de siste i en lang rekke investeringer i KI-bransjen, der konkurransen har hardnet til mellom Chat GPT-produsent Open AI og rivalene, både Anthropic og Google, som tirsdag lanserte en ny utgave av KI-hjelperen Gemini.

Aker-topp Kristian Røkke (f.v.), Narvik-ordfører Rune Edvardsen og Norkraft-sjef Eirik Frantzen fotografert den 7. august foran tomten hvor datasenteret til Open AI skal ligge i Kvandal. Også det nye datasenteret skal ligge på samme tomt, i et eget bygg.
Les også:

Aker inngår KI-avtale med Microsoft verdt 60 milliarder

Kunstig intelligens
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Les mer
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Ny i dag
Firi AS
Senior Security Engineer
Etterretningstjenesten
Analytiker space
DNV
Offshore Engineer / C++ Developer
Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)
Fullstack utvikler
Space Norway AS
Sales Director Government
En tjeneste fra