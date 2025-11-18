Nvidia og Microsoft gjør storinvestering i KI-selskapet Anthropic

Det tilsvarer drøyt 150 milliarder kroner. De tre selskapene opplyser i en pressemelding at de inngår et såkalt strategisk partnerskap.

Databrikkegiganten Nvidia står for 10 milliarder dollar, mens programvareselskapet Microsoft går inn med 5 milliarder. Samtidig har Anthropic forpliktet seg til å kjøpe skytjenester av Microsoft for 30 milliarder dollar og ta i bruk Nvidias nyeste databrikketeknologi.

– Vi kommer i stadig større grad til å bli kunder av hverandre, sier Microsoft-toppsjef Satya Nadella i en video.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Ruller ut ny kjernebank: 21 banker over på nye betalingsløsninger

Anthropic ble startet i 2021 av tidligere ansatte i Open AI, og Claude er en konkurrent til ChatGPT. Microsoft eier allerede 27 prosent av Open AI.

Pengeinnskuddene er de siste i en lang rekke investeringer i KI-bransjen, der konkurransen har hardnet til mellom Chat GPT-produsent Open AI og rivalene, både Anthropic og Google, som tirsdag lanserte en ny utgave av KI-hjelperen Gemini.