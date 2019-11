Ny 5G-auksjon i mai

Radiolinje Med radiolinje menes telekommunikasjonsutstyr som erstatter fysiske linjer, for eksempel en fiberkabel frem til mobilmastene. Radiolinje brukes gjerne der det ikke er et godt alternativ å grave ned kabler i bakken.

Regjeringen har i dag, fredag 15. november, sendt ut en pressemelding der de kaller radiolinjeauksjonen en «Ny milepæl i arbeidet med å gjøre Norge 5G-klart».

Koblingen til 5G handler blant annet om at radiolinje forventes å få en stor betydning for å levere transportnettet mellom basestasjoner og kjernen i mobilnettene. Fiber er helt klart den foretrukne aksessformen for basestasjoner i 5G-nettet, men mange steder vil det ta tid eller være vanskelig eller dyrt å få fiber på plass. Da er radiolinje en løsning.

Omkamp ga forsinkelse

– Denne auksjonen vil bidra til at vi holder tempoet oppe, at konkurransen styrkes og at innbyggere og næringsliv kan få glede av bedre og raskere tjenester på mobilen, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup i meldingen.

Forsinkelsen bunner i at Telia og Ice klaget på reglene for auksjonen, noe som førte til omkamp og nye høringsrunder.

Reglene for auksjonen er nå klare fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som har oppgaven med å gjennomføre den forsinkede auksjonen.

Digitaliseringsministeren påpeker at dette blir den største frekvensauksjonen som er gjennomført i Norge, ut fra mengden frekvenser som inngår. Auksjonsreglene er utformet slik at ressursene skal bli godt utnyttet og bidra til at konkurransen styrkes i mobil- og bredbåndsmaredet, kan vi lese i meldingen.

– Radiolinjefrekvenser er viktige for mange aktører. Norges krevende topografi gjør at vi er avhengig av å bruke mange radiolinjer for å få en kostnadseffektiv nettutbygging. Derfor er auksjonen også et viktig element for å legge til rette for tre fullverdige mobilnett i Norge, sier Astrup.

Frekvenstak

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skriver på sine hjemmesider at målet for auksjonen er å sikre at ressursene anvendes slik at de gir samfunnet mest mulig nytte.

– I forberedelsene til auksjonen har både Nkom og markedsaktørene hatt særlig fokus på de såkalte «lave» frekvensbåndene (13 GHz-båndet og lavere), som vurderes som særlig attraktive. For å sikre at flere aktører kan få tildelt disse ressursene, har ekommyndigheten besluttet at frekvensbåndene høy 6 GHz og 8 GHz i sin helhet skal tildeles som sendertillatelser, og ikke inngå i auksjonen. Det vil gjelde et frekvenstak på 40 prosent ved tildeling av sendertillatelser i frekvensbåndene høy 6 GHz, 7 GHz, 8 GHz og deler av 13 GHz. Frekvenstaket vil gjelde for radiolinjeforbindelsene mellom to senderpunkt, skriver Nkom.

For de lave båndene som inngår i auksjonen, det vil si 10 GHz- (inndelt i «høy» og «lav») og 13 GHz-båndet, vil det gjelde et særskilt frekvenstak på 40 prosent. Nkom har også satt et samlet frekvenstak på 40 prosent for alle frekvensbånd som omfattes av auksjonen. Det samlede taket omfatter innehavers eksisterende beholdning.

Mer informasjon om radiolinjeauksjonen og de detaljerte reglene finnes på på denne lenken til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets nettsted.