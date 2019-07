Ny AI-løsning fra Facebook lar frivillige forbedre kartene

Vi tar det som en selvfølge at vi kan bruke karttjenester som Google- eller Apple Maps til å finne frem overalt – men i mange avsidesliggende områder i verden er det mange millioner kilometer med vei som ikke finnes på noe kart.

Nå har Facebook gått sammen med den åpne karttjenesten OpenStreetMap for å få fart på arbeidet med å få kartlagt alle kriker og kroker av verden. Det skriver Facebook i et blogginnlegg.

Frivillige har jobbet med å legge til data i OpenStreetMap-kartene i mer enn 10 år, men arbeidet har vært omstendelig og vanskelig – ettersom det har vært gjort manuelt, blant annet ved å studere tilgjengelige satellittbilder.

Ny kart-editor baserer seg på kunstig intelligens

Facebook har laget en løsning som bruker kunstig intelligens (AI) til å analysere satellittbilder og automatisk identifisere veier og andre elementer på kartene. Nå åpner Facebook opp sin såkalte Map with AI-tjeneste til alle som vil bidra til å forbedre kartene til OpenStreetMap. Ved å bruke den nye editoren RapiD kan frivillige få opp forslag til veier, basert på satellittbilder, og raskt og enkelt godkjenne veiene, eller gjøre justeringer slik at kartene blir mest mulig korrekte.

– Mange landlige områder av verden er vanskelige å lage kart over fra bakken. Som jeg fikk erfare i min forrige jobb hos Røde Kors, er det utfordringer blant annet med avsidesliggende steder, mangel på elektrisitet og internett-tilgang, og kompliserte økonomiske og politiske forhold, sier Drishtie Patel, ansvarlig for kart-infrastruktur hos Facebook, i blogginnlegget.

Facebook har jobbet sammen med humanitære organisasjoner som har etterspurt AI-genererte kart over veier og befolkningstetthet. Det nye RapId-verktøyet er et resultat av dette smarbeidet.

– Manglende kartdata kan påvirke alt mulig, inkludert hastighet på respons ved ulykker, planlegging av lokalsamfunn og å hjelpe den lokale økonomien, sier Patel.

I første omgang inkluderer Map with AI-tjenesten AI-genererte veikart for land som Afghanistan, Bangladesh, Indonesia, Mexico, Nigeria, Tanzania og Uganda – og flere land vil legges til etter hvert. Du finner mer informasjon her, hvor du også finner en lenke til RapiD-karteditoren, hvis du har lyst til å bidra til kartene selv.