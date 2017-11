Ny app gjør det lettere å finne ut hvilke apper som spiser opp datapakken

Google har lansert en ny Android-app som skal gjøre det enklere å holde oversikt over hvilke apper på telefonen som bruker data, og også gjøre det enkelt å forhindre apper i å bruke data i bakgrunnen. Det skriver Google i et blogginnlegg.

Dette er for såvidt ting som har vært mulig å finne ut av i Android allerede, men det har vært ganske godt skjult inne i innstillingsmenyene. Med den nye appen, som heter Datally, får du enklere oversikt over alt på ett sted.

Datally er laget som en del av Googles «Next Billion Users»-initiativ, som handler om å gjøre Google-produkter bedre for brukere i land hvor man ikke har tilgang på høyhastighets mobilforbindelser, eller hvor man bruker enkle mobiltelefoner eller ikke har like store datapakker som vi er vant med her til lands. Men appen kan være nyttig for alle.

Ifølge Google fokuserer appen på tre ting:

Forstå databruken: Du kan se forbruket ditt per time, dag, uke eller måned, og få anbefalinger for hvordan du kan spare data.

Kontroller databruken: Du kan trykke på en egen knapp for å skru av bakgrunnsdata, og du kan se i sanntid hvor mye data hver av appene dine bruker. Hvis en app bruker for mye data kan du blokkere databruk for denne ene appen.

Spar data: Datally-appen vil fortelle deg når du er i nærheten av et åpent wifi-aksesspunkt, og hjelpe deg med å koble til.

Det å skru av bakgrunnsdata kan også gi bedre batteritid, men vi gjør oppmerksom på at du også kan miste noe funksjonalitet – som pushvarslinger fra apper.

Appen har blitt testet ut av Google på Filippinene i noen måneder, og ifølge Google har brukerne spart rundt 30 prosent på sine datapakker. Den er nå tilgjengelig globalt, og kan lastes ned her.