Ny arkivlov vedtatt

Den 6. juni vedtok Stortinget den nye arkivloven. Fredag ble den sanksjonert i statsråd.

Den nye loven trer i kraft 1. januar 2026.

Blant endringene i er at Arkivverket får skrive ut bøter, og at bakgrunnsinformasjon for vedtak skal bevares.

Etter sommeren starter arbeidet med ny arkivforskrift. Den vil gi føringer for arkivsystem og saksbehandlingsløsninger.

− En stor dag

– Dette er en stor dag for Arkivverket og for hele Norge, sier riksarkivar Inga Bolstad ifølge en pressemelding fra Riksarkivet.

Hun mener endringer både svarer på noen utfordringer vi har i dag, og legger et godt fundament for fremtidens behov.

− Vi er veldig glade for at det er bred politisk enighet om et nytt regelverk som tar høyde for de teknologiske og organisatoriske endringene i offentlig sektor de siste tiårene, sier Bolstad.

Tidligere regelverk har blitt kritisert for å være for tett knyttet til teknologivalg, og dermed hindre både utvikling og konkurranse blant arkivsystem leverandører. Det er mer enn tretti år siden sist Norge fikk en ny arkivlov.

Den nye loven skal i større grad legge til rette for teknologinøytral arkivering.

– Dette er en lov som berører hele samfunnet og som styrker demokratiet. Vår oppgave fremover er å gjøre loven virksom, sier Bolstad.

Mer makt til Riksarkivaren

En av de mest påfallende endringene i lovforslaget er at arkivverket, eller Nasjonalarkivet som det skal hete når ny lov trer i kraft, får myndighet til å «pålegge rekonstruksjon av arkivmateriale som har gått tapt».

− Dersom dokumentasjon har gått tapt som følgje av brot på føresegner nemnde i første ledd, kan Nasjonalarkivet påleggje organet å rekonstruere dokumentasjonen, heter det i den nye lovens paragraf 22.

Samme paragraf gir også Nasjonalarkivet rett til å dele ut bøter.

− Dersom eit organ ikkje rettar seg etter eit pålegg som er gitt på grunn av alvorlege brot på føresegnene nemnde i første ledd, kan Nasjonalarkivet påleggje organet tvangsmulkt til det har retta seg etter pålegget, heter det i paragraf 22.