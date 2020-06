Ny avtale gir over 20.000 norske bedrifter direkte tilkobling til Azure-plattformen

En fersk avtale mellom fiber- og datasenterselskapet Globalconnect og Microsoft gjør at Microsoft kommer tettere på den norske bedriftsmarkedet. Avtalen innebærer at Globalconnect, med sitt landsdekkende fibernett, vil tilby private tilkoblinger til Microsoft Azure-plattformen fra hvor som helst i landet. Slik kan alle bedriftene som har et kundeforhold til Globalconnect få Azure-tjenester publisert i sine private nett.