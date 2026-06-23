Ny avtale skal styrke offentlig sektors evne til å møte cybertrusler

Å redusere risikoen knyttet til cybertrusler i norsk offentlig sektor. Det er formålet når Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) ved Markedsplassen for skytjenester (MPS) har innstilt tre leverandører til å levere skybaserte tjenester for cybertrusseletterretning.

Avtalen er tildelt det amerikanske nettsikkerhetsselskapet BitSight Technologies, KPMG i samarbeid med Recorded Future, og britiske BEA Systems Digital Intelligence.

– Denne avtalen er spesielt interessant for viktige IT- og sikkerhetsmiljøer, samt CERT -er. Avtalen vil være et sterkt bidrag til å øke virksomhetenes motstandskraft og sikkerhetsnivå, sier David Behrens, som er prosjektleder i MPS.

Avtalen er gjeldende for 418 virksomheter i offentlig sektor, og omfatter Software-as-Service (SaaS) -baserte løsninger for cybertrusseletteretning.

Avtalen har en varighet på to år, med mulighet for forlengelse i inntil to år, eller til en maksimal økonomisk ramme på 250 millioner kroner er nådd.

Løsningen vil gi offentlige virksomheter tilgang til relevant etterretning, som informasjon og analyser, om cybertrusler.

Den skal også styrke offentlige virksomheters bevissthet og evne til å forstå og handle på bakgrunn av informasjonen som gjøres tilgjengelig.