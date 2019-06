Ny bankalianse vil gjøre Norden og Europa til ett område for straksbetaling

Det at de store betalingskortselskapene skulle sitte stille å la andre ta for seg av markedet sitt var vel ikke å vente. Nå kan Vipps vente seg konkurranse på sanntidsbetaling fra Mastercard i samarbeid med P27 Nordisk Betalingsplattform.

Dette er en ny konto til konto-plattform som utvikles av samarbeidspartnerne, basert på Mastercard sin plattform for sanntidsbetaling. Den nye plattformen har ikke noe å gjøre med den vanlige betalingsformidlingen til Mastercard.

Bankalianse

P27 er en allianse av Danske Bank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank og Finnish OP Financial Group.

De har prøvd å få med DNB i samarbeidet, men den norske banken har takket nei. Tallet 27 kommer for øvrig av at det er 27 millioner mennesker i Norden og det sier vel litt om ambisjonene til den kommende løsningen.

Målet er intet mindre enn å bygge et betalingsnettverket som blir det mest avanserte, innovative og effektive betalingssystemet i verden.

Vil samle 27 millioner mennesker i Norden: Lars Sjögren er administrerende direktør P27. Han vil gjøre Norden og eurolandene til ett betalingsområde. Det kan bli en utfordring for Vipps. Foto: Ricky John Molloy WWW.RICKYMOLL

De vil koble sammen brukere i Norden til et regionalt betalingsområde som også vil kunne betale i hele eurosonen.

Skal bli best

Her kommer den finske banken inn fordi Finland bruker euro. Til sammen ni ulike plattformer skal nå konsolideres til én.

– Dette vil endre hvordan penger flytter seg for forbrukere, selskaper, samfunnet og betalingsindustrien selv.

– Det vi bygger nå er en kryssplattform betalingstjeneste som fungerer over landegrensene. Samarbeidet med Mastercard og oss imellom gjør at vi kan gjøre dette veldig billig, sier administrerende direktør P27, Lars Sjögren på telefon til digi.no.

Han sier at konto til konto pengeoverføring vokser raskt drevet av ny teknologi og nye plattformer.

– Det at vi vil fungere over hele Norden er viktig. 25 prosent av BNP i Norden er intranordisk og nye sømløse tjenester som vi utvikler vil gjøre dette mye enklere.

– Jo flere transaksjoner vi har i en slik tjeneste, jo billigere kan vi produsere dem. Samtidig skal ikke vi tjene penger. Vi skal utvikle og drive på vegne av våre eiere. Det er de som skal ta seg av inntjeningen, sier Sjögren.

Tiljubler

Han viser til at Vipps er åpne for samarbeid. 10. juni offentliggjorde de at de sammen med fem europeiske selskaper og Alipay vil jobbe for å gjøre det mulig å betale på tvers av landegrensene ved bruk av en felles QR-kode-standard.

– Dette er tiltak som vi i Vipps tiljubler. Det er fint at P27 lager løsninger som gjør det raskere og mer kostnadseffektivt på tvers av landegrensene, slik at vi kan bygge gode kundeløsninger på toppen, sier pressekontakt i Vipps, Frode Riis Andersen.

Arbeidet med den nye tjenesten har vært i gang siden 2017, men den vil ikke lanseres før om et par år. Sjögren understreker at selv om DNB har takket nei i denne omgangen er de velkomne inn om de vil.

Men fem av bankene som samarbeider i P27 har virksomhet i Norge, så norske brukere vil være likestilt med de andre innbyggerne i Norden. NOK er allerede på plass i plattformen de utvikler.