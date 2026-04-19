Ny databrikke fungerer på 700 grader: – En revolusjon

Enten det er en mobiltelefon, en bilmotor eller en satellitt i bane, gjelder den samme termiske grensen: Ved rundt 200 grader Celsius begynner elektronikken å svikte. Det er et tak ingeniører har slitt med i flere tiår.

Nå har forskere ved University of Southern California vist at det er mulig å bryte den barrieren. I en studie publisert i tidsskriftet Science presenterer et forskerteam en ny type minnekomponent som fungerer stabilt ved 700 grader Celsius. Det er på nivå med den kaldeste lavaen og varmere enn overflaten til planeten Venus – som så langt har ødelagt elektronikken i hver romsonde som har landet der på bare noen få timer.

Grafén er avgjørende

Komponenten kalles en memristor og kan både lagre data og utføre beregninger, noe som gjør den mer allsidig enn tradisjonelle minnebrikker. Den er bygget som en mikroskopisk sandwich med flere lag med godsaker på seg: to wolframelektroder med et tynt lag keramikk imellom og grafén i bunnen. Grafén viste seg å være den avgjørende ingrediensen.

– Man kan kalle det en revolusjon, det er det beste høytemperaturminnet som noen gang er demonstrert, sier professor Joshua Yang til Universe Today.

Kan bidra i romfart

700 grader var egentlig ikke den øvre grensen – det var rett og slett så varmt som testutstyret kunne håndtere. Komponenten viste ingen tegn til å gi etter.

Romfartsorganisasjoner har lenge lett etter elektronikk som kan overleve Venus' overflatetemperatur på rundt 500 grader Celsius.

Geotermisk boring og fremtidige fusjonsreaktorer krever lignende holdbarhet. Den manglende brikken i puslespillet er nå utviklet, mener Yang – selv om veien fra laboratorium til ferdig produkt fortsatt er lang.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik