Avtalen er inngått mellom The International Alliance of Theatrical Stage Employees og Alliance of Motion Picture and Television Producers, som blant annet representerer Disney og Netflix.

Den inneholder blant annet en forsikring om at kunstig intelligens ikke skal være årsaken til at ansatte blir erstattet. I tillegg innebærer avtalen lønnsøkning.

I fjor ble en flere måneder lang streik i Hollywood avsluttet med en avtale, som i tillegg til generelle arbeidsforhold og lønn, også omhandlet KI-bruk. Der vant skuespillerne fram med en avtale om at en skuespiller må samtykke før deres ansiktstrekk kan bruke til å skape en virtuell person.