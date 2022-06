– Dette er et kraftfullt verktøy. Men om du tenker på for eksempel en brødkniv, så er den laget for et spesifikt bruk. Det finnes sikkert gale mennesker som kan bruke den til å drepe, men man kan ikke slutte å selge brødkniver for det, sier Ted Tøraasen, produktspesialist i Microsoft Norge på telefon til Digi.no.