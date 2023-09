Ny nasjonal digitaliseringsstrategi: Her er de første innspillene

Både norske og internasjonale aktører fra IT-bransjen deltok under det første innspillsmøte om ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Her ser vi representanter fra i alle fall Tieotevry, Meta Norge, Atea, Microsoft Norge og Netcompany. Helt til venstre sitter statssekretær Gunn Karin Gjul (Ap) i Kommunal- og distriktsdepartementet. Til høyre sitter andre representanter for departementet. Foto: Are Thunes Samsonsen