Ny Nokia-telefon tåler en støyt, og knuser du skjermen får du ny

Den nye Nokia-telefonen fra HMD Global skal tåle å mistes i bakken. Det skriver produsenten i en pressemelding.

Den nye Nokia XR20 er en mobil i mellomklassen som ifølge HMD Global skal tåle fall fra 1,8 meter, og skal tåle å ligge i vann på en dybde på 1,5. Nokia sikter seg nok inn på telefoner rettet mot håndverkere og andre som jobber mye i harde omgivelser. Med XR20 har de fokusert stort på beskyttelse men innmaten er ikke fullt så spennende.

Lite kraft på innsiden

De nye telefonen leveres med en snapdragon 480 prosessor som er budsjettprosessoren til Qualcomm. Innmaten tar seg ikke veldig opp etter det. Basemodellen har 4 GB arbeidsminne og 64 GB lagringsplass, mens den største versjonen har 6 GB arbeidsminne og 128 GB lagringsplass. Basemodellen med bare 4 GB arbeidsminne vil nok måtte jobbe hardt for å henge med i dagens marked, selv med prisen på 5490 kroner.

Nokia XR20 Spesifikasjoner Prosessor: Qualcomm Snapdragon 480 5G Arbeidsminne: 4 GB/6 GB Lagringsplass: 64 GB/128 GB Skjerm: 6,67 tommer, oppløsning 1080x2400 piksler Kamera: 48 megapiksel hovedkamera, 13 megapiksel ultravid, 8 megapiksel frontkamera Batteri: 4630 mAh – HMD oppgir 2 dagers batteritid Dimensjoner: 171,64 x 81,5 x 10,64 mm | 248 gram Pris: 5.490 for 4 GB/64 GB versjon og 5.990 for 6 GB/128 GB versjon

Til sammenlikning har OnePlus sin nyeste budsjett-telefon OnePlus Nord 2 8 GB arbeidsminne og 128 GB lagring til rundt 4500 kroner. HMD Global tar med andre ord betalt for beskyttelsen. I esken følger det heller ikke med lader, og men i pressemeldingen står det at ladere er tilgjengelige til salg fra nokia.no der alle inntektene fra salget går til en organisasjon som rydder havet for plast. Hva det vil koste sier de ingenting om.

Ett års skjermgaranti

Med den litt stive prislappen får du riktignok også med ett års gratis skjermbytte. Knuser du skjermen i løpte av det første året, får du ny skjerm gratis. Det er nok noe flere produsenter kunne tilbudt, og viser hvor trygge HMD Global er på at telefonen skal tåle alt.

Telefonen kommer i salg første uka i august.