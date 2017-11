No Isolation er klare med sitt andre produkt, en videoskjerm for eldre, som teknologidirektør Marius Aabel holder på bildet. Daglig leder Karen Dolva viser fram skole-roboten AV1, som er solgt i over 300 eksemplarer. Selskapet har internasjonale ambisjoner og lager både programvaren og maskinvaren selv.

(Foto: Marius Jørgenrud)