Ny programvare skal kunne forutse politiske reaksjoner

Det amerikanske militæret har nylig bygget ferdig en programvare som skal kunne predikere hvordan kinesiske myndigheter reagerer på amerikanske handlinger som militær aktivitet, våpensalg, og offisielle politiske besøk til nøkkelsteder som Taiwan.

Det melder Reuters.

Kalkulerer «strategisk friksjon»

Verktøyet bruker data fra tidlig 2020, og evaluerer alle hendelser som har påvirket forholdet mellom USA og Kina. Verktøyet skal gjøre det mulig å se fire måneder frem i tid.

– Verktøyet er bygget for å kunne kalkulere «strategisk friksjon», fortalte en amerikanske tjenestemann til Reuters.

Målet er å hjelpe Pentagon til å vurdere hvorvidt en handling vil provosere frem en kinesisk reaksjon.

Skal hindre utilsiktet provokasjon

Programvaren ble vist frem til USAs viseforsvarsminister, Kathleen Hicks, under et besøk på Hawaii, der det amerikanske militæret har sin base for Stillehavs-operasjoner.

– Med det brede spekteret av utfordringer, konflikter og gråsoner, må vi kunne se på et mye større sett av indikatorer, som samlet kan gi en forståelse av truslene, sa Kathleen Hicks etter presentasjonen.

Kina reagerte sterkt da USA tidligere i år sendte et krigsskip gjennom Taiwan-stredet. Reaksjon kom overraskende på amerikanerne, og det er denne typen hendelser som har vist at verktøyet er nødvendig, mener amerikanerne.

Verktøyet skal sikre at USA ikke utilsiktet provoserer Kina, fortalte en amerikansk tjenestemann til Reuters.