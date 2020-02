Ny rapport: 5G vil være 13 ganger raskere enn alle mobilnett om tre år

Cisco legger hvert år frem rapporten «Annual Internet Report», der selskapet i tillegg til å ta for seg dagens situasjon for internett også kommer med prognoser for de neste tre årene. Årets rapport er nå klar, og tar for seg et femårsperspektiv som går fra 2018 til 2023. Rapporten dekker både bruk av mobilnett, wifi og fast bredbånd.

Ifølge årets rapport vil 66 prosent av verdens befolkning være internettbrukere innen 2023, og det vil da være nærmere 30 milliarder enheter koblet på nett.

Den gjennomsnittlige 5G-hastigheten vil, ifølge Ciscos prognoser, innen 2023 være 13 ganger raskere enn gjennomsnittet av alle mobilnett. Det betyr at forskjellen mellom 5G og 4G vil øke drastisk. 45 prosent av oppkoblingene mot internett vil i 2023 være fra en mobiltelefon, og den gjennomsnittlige bredbåndshastigheten vil øke fra dagens 46 Mbit/s til 110 Mbit/s. Det er selvsagt store regionale forskjeller, noe listene av tall nederst i artikkelen viser.

Vekst i antall mobilabonnenter (globalt)

Foto: Cisco Annual Internet Report, 2018–2023

Men selv om 5G vil være utbredt i 2023, vil også wifi være viktig. Skal vi tro Cisco, vil den nye Wi-Fi 6-teknologien (802.11ax) også innta offentlige wifi-nett, og dekke over 10 prosent av alle offentlige wifi-hotspots i 2023.

Gjennomsnittshastighet etter nettverkstype (globalt):

– 2020-tallet blir et fantastisk spennende tiår der vi endelig vil kunne se hva spesielt 5G vil gjøre med samfunnet vårt. Men også Wi-Fi 6 vil spille en avgjørende rolle, og vi vil se en helt enorm økning i antallet enheter som er koblet opp mot internett, sier Trine Strømsnes, administrerende direktør i Cisco Norge, i pressemeldingen.

Denne figuren viser at forskjellen mellom hastigheten i 5G-nettet og den gjennomsnittlige hastigheten i alle mobilnett vil øke til 13 ganger i løpet av de neste tre årene. Foto: Cisco Annual Internet Report, 2018–2023

575 Mbit/s

Hastigheten for 5G vil nå 575 megabit per sekund innen 2023, og ifølge rapporten vil høye hastigheter og lav forsinkelse åpne for en infrastruktur som kan bære teknologier som selvkjørende biler, smarte byer og bedre helseteknologi.

– Mye er allerede sagt om 5G, men det er vanskelig å overdrive betydningen det vil ha for oss alle. Uansett om det handler om bruk privat, i jobbsammenheng, rundt helseforetak, selvkjørende biler eller smarte byer vil 5G påvirke oss mer enn noen annen tidligere mobilteknologi har gjort, sier Strømsnes.

Hun mener dette også vil gjenspeile seg i antallet oppkoblinger mot internett og nettverkene, og at vi raskt vil merke at dagens infrastruktur ikke er skalert nok for å kunne ta unna og behandle de store datamengdene.

Vekst i antall internett-brukere, etter region:

Foto: Cisco Annual Internet Report, 2018–2023

Tall for Vest-Europa, inkludert Norge:

I Vest-Europa vil det være 81 millioner internettbrukere, noe som tilsvarer 88% av befolkningen. Dette er opp fra 76 millioner (84% av populasjonen) i 2018.

Det vil være 78 millioner mobilbrukere (84%) innen 2023, mot 75 millioner (83%) i 2018.

899,4 millioner enheter vil være tilkoblet internett innen 2023, som er en økning fra 532,4 millioner i 2019 (11,1% CAGR).

9,8 enheter vil være tilkoblet internett per innbygger innen 2023, som er en økning fra 5,9 per innbygger i 2018.

Det vil være 281,6 millioner internettforbindelser fra mobil innen 2023, som er en økning fra 158,8 millioner i 2018 (12,1% CAGR).

Det vil være 3,1 enheter koblet til mobilnett per innbygger innen 2023, som er en økning fra 1,7 per innbygger i 2018.

Det vil være 617,8 millioner kablede/WiFi-tilkoblede enheter innen 2023, som er en økning fra 373,6 millioner i 2018 (10,6% CAGR).

Det vil være 37 millioner 5G-forbindelser innen 2023.

5G vil utgjøre 13,1 prosent av de totale internettforbindelsene fra mobil innen 2023, sammenlignet med 0 prosent i 2018. 4G vil utgjøre 41 prosent innen 2023, sammenlignet med 44,2 prosent i 2018.

Den gjennomsnittlige 5G-hastigheten vil være 632,7 Mbit/s innen 2023. Til sammenligning vil den gjennomsnittlige farten på 4G være 59,9 Mbit/s.

Den gjennomsnittlige bredbåndshastigheten vil nesten dobles fra 49,7 Mbit/s i 2018 til 93,6 Mbit/s i 2023.

Den gjennomsnittlige mobilnettverkshastigheten vil øke nesten tre ganger i samme tidsperiode, fra 25,6 Mbit/s til 68,6 Mbit/s.

Antallet wifi-hotspots, inkludert Wi-Fi i hjemmet, vil dobles fra 11 millioner i 2018 til 21,6 millioner innen 2023.

Noen flere tall fra rapporten (globale tall):

Mer enn 70 prosent av verdens befolkning (5,7 milliarder mennesker) vil ha tilgang på mobilforbindelse (2G, 3G, 4G eller 5G).

66 prosent av verdens befolkning (5,3 milliarder mennesker) vil være internettbrukere.

5G vil utgjøre 10,6% av verdens totale mobiltilkoblinger til internett – mot null prosent i 2018.

Det vil være 3,6 enheter/tilkoblinger per person, og nærmere ti enheter og forbindelser per husstand innen 2023.

Nærmere halvparten av alle enheter og forbindelser vil ha kapasitet til å vise video.

Maskin-til-maskin-forbindelser som støtter et bredt spekter av IoT-applikasjoner vil utgjøre rundt 50 prosent (14,7 milliarder) av verdens enheter og forbindelser.

Globale Wi-Fi hotspots vil firedobles fra 2018 til 2023. Det vil være nesten 628 millioner offentlige wifi hotspots globalt, som er en økning fra 169 millioner i 2018.

Globale Wi-Fi 6-hotspots vil trettendobles fra 2020 til 2023 og utgjøre 11 prosent av alle offentlige Wi-Fi hotspots.

Den gjennomsnittlige hastigheten for mobildataforbindelser på verdensbasis vil mer enn tredobles fra 13 Mbit/s (2018) til 44 Mbit/s (2023).

Den gjennomsnittlige hastigheten for Wi-Fi-tilkobling vil mer enn tredobles fra 30 Mbit/s (2018) til 92 Mbit/s (2023).

Gjennomsnittlige globale faste bredbåndshastigheter vil mer enn dobles fra 46 Mbit/s (2018) til 110 Mbit/s (2023).

Hele rapporten kan leses her.