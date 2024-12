Ny rapport: Musikkskapere kan tape en firedel av inntekten sin til KI de neste fire årene

Studien er utarbeidet på oppdrag av CISAC, en organisasjon som jobber for rettighetene til musikere, komponister og andre i skapende yrker. Den er den første i sitt slag og ble presentert onsdag.

– KI har makten til å åpne opp for nye og spennende muligheter – men vi må akseptere at generativ KI, hvis den er dårlig regulert, også kan forårsake stor skade på menneskelige skapere, deres karrierer og levebrød, sier Björn Ulvaeus ifølge The Guardian.

ABBA-medlemmet er president i CISAC.

Enorm vekst

CISAC står for Confederation of Societies of Authors and Composers, og norske Tono er medlem. Organisasjonen representerer fem millioner skapere.

Den nye studien konkluderer med at det globale markedet for musikk skapt av kunstig intelligens vil vokse fra 12 milliarder til 187 milliarder kroner fra 2023 til 2028.

Studien anslår at opp mot 20 prosent av strømmeinntektene og 60 prosent av musikkbibliotekene vil tilfalle teknologiselskaper i 2028. Det samme gjelder bakgrunnsmusikk i TV, reklame og andre produksjoner.

– Må reguleres

Pengene vil gå rett til techselskapene – mens låtskrivere, komponister og tekstforfattere vil tape rundt 117 milliarder kroner i inntekter.

Derfor mener ABBA-Björn at reguleringer må på plass for å gjøre KI til et redskap og ikke noe som fratar skaperne levebrødet.

– Dette vil i stor grad avgjøres av de valgene som tas av beslutningstakerne i de lovgjennomgangene som foregår går over hele verden akkurat nå, sa Ulvaeus på pressemøtet i Paris.

Også TV og film rammes

Rapporten, som er utarbeidet av konsulentselskapet PMP Strategy, måler også effektene KI vil ha for manusforfattere, regissører, dubbere med flere innen den audiovisuelle sektoren – som TV- og videoproduksjon og filmstrømmetjenester.

Det anslås at markedet for KI-generert innhold vil være på rundt 562 milliarder kroner i 2028, og at inntektene til skaperne innenfor området vil gå ned med 21 prosent i samme tidsrom.

– Det haster å få etablert lover og regler som både legger til rette både for teknologisk innovasjon og videre utvikling av kunstig intelligens, men som også gir musikkskaperne en rettferdig posisjon i KI-revolusjonen, sier Karl Vestli, adm. direktør i Tono, i en kommentar.