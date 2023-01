Ny Samsung 200 MP sensor brøyter vei for neste topptelefon

Samsung har nettopp introdusert sin nye 200 MP sensor. Den er en større utgave av sensoren de allerede selger til Xiaomi og som de bruker i sin toppmobil Xiaomi 12T Pro. Den heter Samsung ISOCELL HP1 og har en enorm oppløsning på 16.384 x 12.288 piksler. Det er for øvrig ikke første gangen dette skjer. Da Samsung introduserte sin 108 MP sensor i mobilene sine, hadde Xiaomi allerede hatt denne oppløsningen på markedet en stund. Levert av Samsung.

ISOCELL HP2

HP1 kom i 2021, og da skulle man tro at HP2 fulgte etter. Men i fjor sommer kom en enda mindre versjon; HP3. Også med 200 MP. Poenget her var å kunne introdusere tynnere toppmodeller med superoppløsning. Den hadde rekordsmå piksler på 0.56μm. HP1 hadde 0.64μm piksler som fanget tilsvarende mer lys.

Den nye generasjonen 200 MP sensor har fått nye egenskaper som skal gjøre bildene enda bedre Illustrasjon: Samsung

Men det Samsungs sensordivisjon selger til konkurrenter, er ikke den de nå skal introdusere i svært lite hemmeligholdte S23 Ultra. ISOCELL HP2 er en mellomting mellom HP1 og HP3 i pikselstørrelse. Den har en 1/1,3 tommer sensor, mens HP1 har en litt større på 1/1,22. Det betyr at pikselstørrelsen er på 0,6 μm. Det gjør at de kan lage litt tynnere mobiler enn med HP1. Sensorarealet er ørlite større enn den 108 MP store sensoren som sitter i S22 Ultra, men pikslene er selvfølgelig mye mindre.

Forbedret

Men på tross av mindre piksler skal HP2 tilby nye fordeler. Den kommer med det Samsung kaller D-VTG – Dual Vertical Transfer Gate, som betyr at fotodioden i bunnen av pikselen har to i stedet for én overføringsport ut til logikken. Ifølge Samsung vil dette øke kapasiteten til diodebrønnen med 33 prosent. Det betyr flere elektroner og mer effektiv overføring, noe som reduserer overeksponering og gir bedre fargegjengivelse i skarpt lys.

Autofokus

Også fokuseringen har fått et løft og kommer med det de kaller Super QPD. Hva QPD står for, er de tause om, men det betyr i praksis at alle de 200 millionene piksler er utstyrt med autofokus-egenskaper. Og at fire og fire piksler oppdager faseforskjeller i lyset både horisontalt og vertikalt. Resultatet skal være bedre og raskere autofokus. Dette har selvfølgelig betydning for stillbilder, men vil også forbedre fokuseringen i opptil 8K video. Og det skal forbedre fokuseringen i dårlig lys betydelig.

For ikke å ta altfor svære bilder, samt forbedre egenskaper i dårlig belysning, introduserte Samsung en ny måte å koble sammen ørsmå piksler til grupper av større på med ISOCELL HP1. Den samme teknologien kommer også i ISOCELL HP2. Illustrasjon: Samsung

For mange piksler til hverdagsbruk

200 millioner piksler er ikke noe du vil bruke til fotografering som standard. Da rekker ikke minnet i telefonen langt. Derfor handler det om å «binne», det vil si slå sammen, små piksler til større. Tetra2pixel gjør at man vanligvis slår sammen grupper på fire ganger fire piksler til en superpiksel på 2,4 μm for å lage et 12,5 MP bilde. Men man kan også gå for en 2x2 konfigurasjon og få bilder på 50 MP fra en 1,2 μm piksel. Det er også pikselstørrelsen som brukes til å lage 8K video. Her trengs det 33 MP fordi man klipper ned sensorens 4:3-format til et 16:9-bredformat. Sensoren klarer faktisk å filme 8K video med 30 bilder i sekundet.