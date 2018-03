Ny sikkerhetsløsning til Telenors mobilkunder

FORNEBU (digi.no): Hacking, ID-tyveri, cyberkriminalitet og nettsvindel tiltar i omfang. Det konstaterer Telenor, som la fram det nye produktet under en pressekonferanse på Fornebu tirsdag.

Gunnar Ugland er leder ved Telenors sikkerhetssenter TSOC (Telenor Security Operations Center). Telenor holder øye med mange ulike fora og nettsider for utveksling av illegalt ervervede opplysninger, og Ugland kan bekrefte at utveksling av sensitive personopplysninger foregår i stor skala på Internett.

Ifølge sikkerhetssenteret har kriminelle virksomheter i Europa profesjonalisert måten de misbruker innloggingsinformasjon og kredittinfo på. Ofrene er fra hele verden, og ofte selges lange lister med eposter, passord eller kredittkortinformasjon på nettets såkalte «sorte marked».

Bjørn Ivar Moen, som er leder i privatmarkedet i Telenor, viser til Norsk senter for informasjonssikring og sier 150.000 nordmenn i året opplever at noen har benyttet deres identitet til å begå straffbare handlinger.

Gunnar Ugland viser til en undersøkelse Telenor har fått gjennomført blant nordmenn.

Leder av Telenors sikkerhetssenter i Arendal, Gunnar Ugland, sier ID-tyverier er et fenomen som brer om seg. Foto: Varog Kervarec

– Vi fikk rundt 1000 personer til å fortelle oss om deres erfaringer med identitetstyveri. Svarene viser at én av seks har opplevd digitale innbrudd i sin epost, sosiale medier eller andre personlige, digitale kontoer. Blant dem under 30 år er det dobbelt så mange som har opplevd det samme, sier Ugland.

Dette er bare noe av bakteppet for at Telenor lanserer «Sikker ID», en sikkerhetstjeneste med forsikring mot ID-tyveri.

Advokatbistand og hjelp til sletting

Tjenesten er todelt. Første del er en alarmtjeneste som gjør at du varsles dersom brukernavnet ditt dukker opp på nettsider eller i fora hvor kriminelle kjøper og selger digitale ID-opplysninger. Telenor selger det inn som en tjeneste som «saumfarer nettet for å oppdage spredning av persondata». Dersom alarmen går, får du tips og råd om hvordan du bør forholde deg til det inntrufne.

Del to er en tyveriforsikring som leveres i samarbeid med Help. Siv Bayegan i Telenor sier forsikringen er har tre elementer:

– Den sørger for at kunden får advokatbistand dersom uhellet er ute, og at det gis økonomisk kompensasjon dersom tyveriet har påført kunden tap. Tredje komponent er hjelp til å få fjernet uønsket innhold fra Internett, så som private og kompromitterende bilder.

ID-vakttjenesten leveres i samarbeid med svenske Eyeonid Group AB.

49 kroner per måned

Samme dag som Telenor presenterer Sikker ID, lanserer selskapet også en ny abonnementsportefølje i privatmarkedet. For det billigste abonnementet i porteføljen blir den nye sikkerhetsløsningen inkludert.

Selskapet forklarer dette med at abonnenter som typisk bruker lite data, ofte er trygghetssøkende. Dette abonnementet kommer da også med beskjedne 1 gigabyte data inkludert per måned.

Alle andre mobilkunder må betale 49 kroner i måneden dersom de ønsker å benytte seg av tilbudet.

Ifølge undersøkelsen Kantar TNS utførte for Telenor, er fire av ti veldig bekymret for ID-tyveri eller at persondata skal havne i feil hender.

Samme undersøkelse viser at kun åtte prosent vet hva de kan gjøre for å sjekke om deres digitale informasjon er på avveie på nettet.

– Cyberkriminalitet, nettsvindel og ID-tyveri tiltar i omfang, og digitale nordmenn er attraktive mål både for organiserte kriminelle og misbruk på nett, sier Ugland.

Artikkelen ble først publisert på Inside Telecom