Ny statsrådskabal på vei: Tekna advarer mot å droppe digitaliseringsminister

Erna Solberg (H) møter KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Trine Skei Grande for å diskutere regjeringens sammensetning etter Frps exit.

NTB får bekreftet at de tre møtes tirsdag, dagen etter at Fremskrittspartiet kunngjorde at partiet forlater regjeringen. Det var Aftenposten som meldte om møtet først.

Spekulasjonene om hvem som skal inn i regjering etter Frps sorti, har startet for fullt, og flere navn er allerede nevnt.

Det er imidlertid høyst usikkert om de sju statsrådene fra Frp som nå forsvinner ut, blir erstattet av sju nye. Tvert imot virker det sannsynlig at regjeringen nå vil få færre statsråder enn tidligere.

Selv om Fremskrittspartiets avgang ikke automatisk innebærer at digitaliseringsminister Astrup fra Høyre går av, vil en ny kabal måtte legges. Og endringene løfter spørsmålet om hvordan den nye regjeringen skal settes sammen og hvilke ministerposter som skal beholdes.

Tekna: – Stort potensial hvis vi spiller kortene rett

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg sier i en pressemelding tirsdag at mulighetene og utfordringene knyttet til digitalisering er enorme, og at det derfor er viktig at vi beholder digitaliseringsministerposten.

– Det var et svært viktig og riktig grep da statsminister Erna Solberg utnevnte Nikolai Astrup til digitaliseringsminister for et år siden. Digitaliseringen skjer raskt, og på alle områder i samfunnet. Behovet for en digitaliseringsminister vil bare øke i tiden som kommer, sier hun.

Randeberg mener Norge kan hevde seg internasjonalt innen digitalisering, dersom vi spiller kortene rett.

– Dette er en sektor som forvalter enorme verdier, og i Norge ligger mye til rette for at vi skal lykkes. Vi er et av de mest digitaliserte landene i verden, og vi eier store mengder data, ikke minst offentlige data. Dette gir store konkurransefortrinn, og gode muligheter for næringsutvikling, verdiskaping og nye arbeidsplasser, sier hun i pressemeldingen.

Utfordringer med IKT-sikkerhet krever dedikert minister

Randeberg påpeker samtidig at utfordringer rundt IKT-sikkerhet er stadig økende.

– Vi ser et raskt økende trusselbilde knyttet til digitale angrep, og kunnskapen og satsingen på IKT-sikkerhet må derfor økes betraktelig. Utfordringene knyttet til skatteomgåelse i den voksende digitale økonomien er også økende, og vi trenger derfor å få på plass et rettferdig og sikkert internasjonalt skatteregime. Vi trenger en dedikert digitaliseringsminister til å lede dette arbeidet, sier hun.

Randeberg mener vi allerede har sett mange resultater etter et år med egen digitaliseringsminister.

– Vi har det siste året blant annet fått på plass en strategi for kunstig intelligens, vi har økt satsingen på digitalisering i kommunene, vi skal få en stortingsmelding om datadeling, og skal sikre bredbånddekning over hele landet, avslutter hun.