Ny teknologi kan gi høyere hastigheter for fiberkunder i «rushtiden»

Hastigheten man opplever på internett kan falle så mye som 30 prosent i de mest travle periodene av døgnet, ifølge en artikkel på UCL – University College London. Nå har forskere ved UCL laget og demonstrert teknologi som skal ha potensiale til å redusere denne ytelsesreduksjonen i «rushtiden». Målgruppen er fiberkunder i privatmarkedet.

Når man sender data via optiske fibre overføres dataene ved å benytte mange ulike bølgelengder – altså farger på lyset. Dette kalles for bølgelengdemultipleksing, eller WDM – Wave Division Multiplexing.

«Ideelt skulle vi dedikert en bølgelengde til hver abonnent for å unngå at båndbredden deles mellom brukerne. Selv om dette allerede er mulig ved å bruke svært følsom maskinvare kjent som koherente mottakere, er de kostbare og bare økonomisk hensiktsmessige i kjernenett som forbinder land og byer», skriver professor Polina Bayvel ved UCL, en av forfatterne av forskningsrapporten.

Ny og billigere mottaker

Kostnadene ved denne typen tekniske løsninger har gjort at det ifølge Bayvel har vært begrensede muligheter for fiberhastigheter på flere gigabit i sekundet ut mot sluttbrukerne.

Det forskerne har demonstrert er en ny type fiberoptisk mottaker som har mange av fordelene med «coherent receivers» – koherente mottakere, men takket være en enklere oppbygning er både billigere og mindre i størrelse. Den nye mottakeren har bare en fjerdedel av detektorene som brukes i vanlige mottakere.

Forenklingen er mulig ved å å ta i bruk en teknologi som opprinnelig er utviklet for å forhindre at signaler svekkes ved trådløs kommunikasjon. Fordelen med løsningen er også at den lar den samme optiske fiberen brukes til både oppstrøms og nedstrøms kommunikasjon.

«Den enkle mottakeren gir brukerne en dedikert bølgelengde, slik at brukernes hastigheter forblir konstant uansett hvor mange brukere som er online samtidig,» skriver Dr Sezer Erkılınç ved ULC. Du kan lese mer om teknologien hos UCL.