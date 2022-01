Ny teknologi kan revolusjonere høreapparat. Norsk selskap står i spissen

Nordic Semiconductor har klart noe så unorsk som å bli verdens største produsent av brikker. De har rundt 40 prosent av verdensmarkedet for Bluetooth Low Energy.

Vi møtte selskapet på teknologimssen CES, der de hadde rigget seg til med sin toetasjes stand. Godt bemannet med 25 ansatte, selv om de egentlig hadde planlagt for 30.

Tidlig klar med ny standard

Det er mange år siden Nordic Semiconductor gikk «all in» i markedet for Bluetooth Low Energy. Det har betalt seg med veldig god margin. Nå er de den ledende leverandøren, og ut fra den posisjonen ekspanderer de. Nå er det Bluetooth Low Energy Audio som er neste frontlinje. Den er ikke ferdig standardisert fra Bluetooth SIG s – om vedtar slike standarder – ennå, men Nordic har allerede utviklet elektronikken de mener vil støtte standarden.

Det norske selskapet er klar med sin første brikke som støtter den nye standarden Bluetooth Low Energy Audio. Foto: Odd Richard Valmot

Med den nye Nordic Semiconductor-standarden kan teoretisk inntil 31 enheter kobles sammen I full stereo. Det åpner for nye bruksområder, som at en lærer eller guide kan kommunisere samtidig til en stor gruppe via mobilene deres.

– En annen fordel med Bluetooth Low Energy Audio er at lyden går til hvert av ørene. Ikke som nå, at den går til ett øre som sender til det andre. Kvaliteten vil også bli veldig bra med 16 bits/48 kHz lyd per kanal, sier Geir Langeland.

Han tror Bluetooth Low Energy Audio vil åpne mange nye markeder, slik som innen høreapparater. Måten de da kan sende lyd på, vil både øke kvaliteten og redusere strømforbruket ned mot en fjerdedel.

– Dette vil også gjøre at du kan abonnere på meldinger. Når du er på en flyplass kan du for eksempel abonnere på alle meldinger som kommer om Gate 23. Slike vil da bryte inn i musikken, mens alle meldinger om de andre flyavgangene vil bli ignorert.

En av egenskapene til nye Bluetooth Low Energy Audio er at lyden kan sendes som høyre og venstre strøm separat til hver høyttaler i stedet for til én som fordeler den videre. Foto: Nordic Semiconductor

Han venter at standarden vil bli ratifisert i løpet av ikke lenge, og da er det opp til mobilprodusentene å ta den i bruk, selv om han også tror at den nye standarden vil få anvendelse langt ut over dette markedet

Lengre rekkevidde med 4G

Nordic Semiconductor ansatte for noen år siden et stort antall finske ingeniører fra Nokia og etablerte en stor satsing på brikker for langveiskommunikasjon. Bluetooth-brikkene de lager er beregnet for å kommunisere med enheter som er opptil noen titalls meter unna. LTE-brikkene er knøttsmå mobiltelefoner beregnet på å sende data mange kilometer til nærmeste basestasjon.

– Det er et utall bruksområder for slike. Ikke minst fordi vi hør økt batterilevetiden fra de to ukene som er vanlig til et halvt år. Slike brikker blir tatt i bruk i alt fra å følge godssendinger til å spore kjæledyr, sier han.