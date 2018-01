Ny Windows-app skal gjøre det enklere å ta skrittet fra idé til kode

Microsoft kom i forrige uke med en Windows-app som skal kunne erstatte servietter. Ikke som hjelpemiddel for å tørke vekk matrester og lignende, men som det stedet hvor mange ofte skisserer ideer, i dette tilfellet til nye eller forbedrede apper.

UWP og Android

Ink to Code, som den nye Windows-appen heter, gjør det mulig å lage en skisse av brukergrensesnittet til en app direkte på pc-skjermen ved hjelp av Smart Ink-funksjonaliteten i Windows 10.

Ved hjelp av maskinlæring lages det i bakgrunnen kode som kan importeres i Visual Studio og brukes av UWP-apper (Universal Windows Platform) og Android-apper.

I første omgang støttes visuelle elementer som blant annet beskrivende tekster, tekstfelt, tekstavsnitt, bilder og knapper. I skissen tegnes disse med vanlige designsymboler.

Noen av tanken er også å gjøre det enklere for utviklere og designere å samarbeide. Man kan like gjerne være utvikler som designer for å bruke den nye appen. Det vil uansett ikke være mulig å lage noen ferdig app med Ink to Code. Det er bare prototypingen som appen kan gjøre enklere og mindre tidkrevende.

Målet med denne første utgaven er ifølge Microsoft å få tilbakemeldinger fra andre utviklere og designere enn selskapets egne. Likevel er appen foreløpig bare tilgjengelig i USA og Canada.

– Utviklere er vilt forskjellige, og ingen opplevelse vil passe dem 100 prosent på dag 1. Men deres feedback kan bidra til at vi raskere kommer nærmere, sier George Matthews, en senior program manager ved Microsofts Garage-avdeling, i et blogginnlegg.

