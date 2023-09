De to landene iverksatte sanksjoner mot sju ledende medlemmer av hackergruppen Trickbot i februar. Da ble også gruppen anklaget for å ha hatt en rolle i dataangrepene mot sykehus under koronapandemien, samt mot den amerikanske regjeringen og amerikanske selskaper.

USAs finansdepartement mener gruppen har koblinger til russisk etterretning.

Det amerikanske justisdepartementet har også offentliggjort tiltalebeslutninger mot ni personer som knyttes til hackergjengen.