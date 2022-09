Nye Fitbit-enheter vil snart kreve Google-konto

Etter at Google fullførte oppkjøpet av Fitbit i fjor, har mange av brukerne lurt på, og kanskje også vært bekymret over, om dette vil innebære at deres velferds- og helsedata vil bli tilgjengelige for Google.

Nylig skal Fitbit ha kommet med oppdatert informasjon om nettopp kontoer. Det var nettstedet 9to5Google som først omtalte dette.

Fortsatt tilbys Fitbit-produktene og -tjenestene uavhengig av Google, men i noen tilfeller kan brukere velge å dele Fitbit-data med Google-tjenester.

Fra Fitbit- til Google-konto

I løpet 2023 skal det skje betydelige endringer på dette området. Da lanseres det som kalles for «Google accounts on Fitbit», som i praksis vil si at brukerne kan logge seg på Fitbit-tjenestene med en Google-konto istedenfor en Fitbit-konto, som i dag.

I første omgang vil dette være en mulighet og ikke noe som pålegges eksisterende brukere med deres eksisterende enheter. Disse vil kunne bruke disse enhetene med Fitbit-kontoen og tilhørende tjenester så lenge disse støttes, minimum til begynnelsen av 2025.

Når endringene innføres i 2023, vil det ikke være mulig å registrere en ny Fitbit-konto. Aktivering av nye enheter vil fra da av kreve en Google-konto.

Google har forpliktet seg overfor myndigheter i flere land at helse- og velferdsdataene til Fitbit-brukerne ikke vil bli brukt av Google Ads.