Nye Fitbit Luxe er penere og smartere enn forgjengerne

Kampen om smartklokker og treningsarmbånd hardner til. Markedet er gigantisk. I Norge ligger salget på rundt millionen årlig. Ikke rart mange vil ha en bit av det. Det er bare å ta en titt på håndleddet til folk så får du et innblikk i hvor mange som har skiftet ut den tradisjonelle klokka eller kvartsuret. Det er de dyre mekaniske klokkene som holder stand, og det gjør de til gagns.

Ekstra luksuriøs Luxe: Fitbit Luxe i spesialutgaven med Gorjana Parker Link Bracelet koster 2099 kroner, Foto: Fitbit

Det er ikke så lenge pioneren i dette markedet, Fitbit, lanserte sin nye sensorspekkede smartklokke Sense. Nå har mange av funksjonene i denne sildret nedover og havnet hos Fitbits nye treningsarmbånd, Luxe. Med en pris på 1599 kroner er det under halvparten av Sense.

Luxe er toppmodellen av treningsarmbåndene de selger, men de sier ikke så mye om hvilke sensorer de har utstyrt det med. Sense har en hudtemperastursensor i tillegg til pulssensoren. Vi får håpe vi finner den igjen her, for den bidrar til bedre stressmåling.

Veldig fokusert på stress

På pressekonferansen var det stort fokus på nettopp stresshåndtering og mindfulness og det er nok her Fitbit skal skille Luxe fra røkla. I tillegg til design og annen funksjonalitet. Fitbit har inngått et samarbeid med mange som driver med stress og psykisk helse og bakt inn programvare som er utarbeidet i samarbeid med dem.

Med på kjøpet: Det er ikke tvil om hva Deepak Chopras Fitbit-tilpassede programvare skal hjelpe til med. Foto: Odd Richard Valmot

Luxe skal være en sensorplattform med visningsskjem, men for å få mest mulig ut av dette må du bruke Fitbit-appen. Da kan du få vite det du trenger om hjertet, oksygenmetning i blodet og ikke minst hvordan du sover, trener og hviler. Armbåndet har egne programmer for over 30 ulike treningsformer, men glemmer du å stille dem inn så gjetter den seg fram til det riktige. Det er jo en viss forskjell på jogging og svømming.

Det samme helsedashbordet som til nå finnes for smartklokkene, kommer til Luxe. Det er kanskje ikke så dumt, for her kan man følge med på trender i alt fra søvn til stress og treningsdata over tid.

App: Skal du ha «glede» av stressmålingene og rådene er det appen du må ty til. Foto: Fitbit

Bedre om du betaler

Du får en god del gratis, men vil du ha mer innsikt basert på dine data må du betale for Fitbits Premium-tjeneste

Selskapet understreker hvor mye de har lagt i designen av produktet og vi må innrømme at Luxe er pen, samtidig som vi ikke klarer å unngå å tenke at de har tatt et vanlig treningsarmbånd og latt seg inspirere veldig av Apple Watch. I tillegg er det et vell av ulike remmer å velge mellom, slik at Luxe kan tilpasses nesten ethvert antrekk.