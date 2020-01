Nye Microsoft Edge vil automatisk erstatte den gamle. Slik kan det stoppes

Når Microsoft i kveld, norsk tid kommer med nye sikkerhetsoppdateringer til Windows 10 via Windows Update, vil det også være inkludert kode som på de fleste Windows 10-maskiner vil legge til rette for at dagens utgave av Edge-nettleseren blir erstattet med den nye, Chromium-baserte nettleseren til Microsoft, som også heter Edge.

Selve utskiftingen vil skje gjennom en prosess som ifølge Microsoft vil starte etter den 15. januar, altså onsdag denne uken. Selskapet lover å komme med flere detaljer om dette i morgen.

Unntakene

Siden det er lite trolig at den nåværende Edge-utgaven vil bli videreutviklet, vil trolig de fleste ønske å ta i bruk den nye utgaven. Men dette gjelder ikke alle. Derfor er det heller ikke slik at den automatiske utskiftingen vil skje hos alle.

I prinsippet vil automatikken gjøre seg gjeldende på Windows 10 Home og Pro med versjonsnummer 1803 eller nyere. Edge vil ikke bli oppdatert automatisk i de øvrige utgavene.

Dersom PC-en med Windows 10 Home eller Pro er administrert via Active Directory, Azure Active Directory, MDM, Windows Server Update Services (WSUS) eller Windows Update for Business (WUfB), vil enheten være ekskludert fra automatisk oppdatering av Edge.

Blokkering

I tillegg kan det være at enkelte andre Windows 10-brukere ønsker å beholde den gamle versjonen. Ikke minst gjelder dette webutviklere som nok i lang tid framover må sørge for at webløsningene også fungerer i den gamle Edge-utgaven, som nå kalles for Microsoft Edge Legacy.

En mulighet for disse er å ta i bruk verktøyet Blocker Toolkit, som hindrer at Windows Update automatisk installerer den nye utgaven. Det hindrer derimot ikke manuell installasjon av den nye Edge-utgaven. Microsoft omtaler dette verktøyet på denne siden.

Side om side

Uansett er det ikke slik at Microsoft Edge Legacy slettes fra systemet. Den vil bare være skjult for brukeren, men alle forsøk på laste den gamle versjonen vil i utgangspunktet føre til at det er den nye som åpnes.

Det er likevel mulig å overstyre dette, slik at de to utgavene kan brukes side om side. Microsoft beskriver hvordan dette kan gjøres på denne siden.