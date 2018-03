Nye mobilabonnementer fra Telenor

Telenor presenterte tirsdag sin nye abonnementsportefølje for privatmarkedet.

Den erstatter den eksisterende, og inneholder følgende valgmuligheter:

Trygg : 1 GB data per måned til 249 kroner. Inkluderer den nye tjenesten «Sikker ID».

: 1 GB data per måned til 249 kroner. Inkluderer den nye tjenesten «Sikker ID». Medium : 2 GB data per måned til 299 kroner.

: 2 GB data per måned til 299 kroner. Medium : 3 GB data per måned til 349 kroner.

: 3 GB data per måned til 349 kroner. Medium : 5 GB data per måned til 399 kroner.

: 5 GB data per måned til 399 kroner. Fleksi: 10-60 GB data per måned. Pris fra 449 til 799 kroner. Inkluderer nulltaksert strømming av alle musikktjenester.

Ti kroner per gigabyte

For mobilsjef i privatmarkedet, Bjørn Ivar Moen, er den største nyheten det siste trinnet i skalaen, nemlig Fleksi-abonnementet.

For 449 kroner i måneden får kunder på dette abonnementet 10 GB data. Nyheten er at datastrømmen fortsetter etter passerte 10 GB, uten at kunden foretar et aktivt valg.

– Hvis kunden bruker mer data enn grunntrinnet på 10 GB, forflyttes han eller hun automatisk til neste trinn. Der er grensen på 15 GB, og prisen er 499 kroner. Dersom kunden passerer også denne grensen, legger vi på ytterligere 5 GB til 50 kroner mer – månedsprisen er da oppe i 549 kroner, forklarer Moen.

Når én måned er over, flyttes kunden ned til grunntrinnet på 10 GB og 449 kroner igjen.

Stigen fortsetter helt opp til maksgrensen på 60 GB per måned for 799 kroner. Intervallene er alltid på 5 GB, og prisøkningen er på 50 kroner for hvert trinn. Stigeordningen inkluderer datarulling, slik at datarestene fra den første måneden overføres til den neste, uavhengig av hvilket trinn kunden var på ved månedsskiftet.

Artikkelen fortsetter under illustrasjonen.

Slik ser prisstigen slik ut når den presenteres med Telenors egne farger og skrifttype (klikk for større bilde). Foto: Skjermdump

– Hvis du er på trinn to og har betalt for 15 GB data, men bare har brukt 12 GB, starter du den etterfølgende måneden med 10 GB pluss de tre gigabytene du ikke brukte opp, altså 13 GB, forklarer Moen.

Trygt og sikkert?

– Vi må hele tiden endre abonnementene våre i takt med nye kundebehov. Og vi er glade for endelig å kunne introdusere Fleksi, som jeg tror vil føre til et skift i måten vi tenker på mobilabonnementer på. Abonnementet tilpasser seg din databruk, dermed slipper du å bekymre deg om hvor mye mobildata du skal bruke og om datapakka er stor nok, sier Moen.

Moen omtalt uoppfordret den eksisterende overtakseringen som «ganske stiv».

Med datakontroll, som fungerer på mellomabonnementene og abonnementet Trygg, og den nye stigeordningen som innføres for toppabonnementet, mener Moen at kundene skal være trygge på å unngå overraskelser som følge av høyere databruk enn forventet.

– Hvis kundene velger å ikke benytte seg av datakontroll, legger vi til en datakvote idet de passere den månedlige datagrensen sin. Denne er like stor som den abonnementet deres inkluderer, men da til halv pris, forklarer Moen.

Artikkelen ble først publisert på Inside Telecom