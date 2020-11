Nye regler skal gjøre deling av data enklere i EU

EU-kommisjonen forslår nye regler for deling og håndtering av data. Forslaget er en del av en strategi for bedre utnytting av potensialet som ligger i data.

Reglene skal øke tilliten rundt datadeling. Manglende tillit anses i dag for å være en begrensende faktor som også gir økte kostnader. Kommisjonen ønsker også å tilrettelegge for deling av enkelte data i offentlig sektor, for eksempel i helseforskning.

Samtidig skal reglene bidra til å gi folk kontroll over informasjonen de genererer. Blant annet skal det bli enklere og tryggere å frivillig dele data med klare betingelser.

– Du trenger ikke dele alle data. Men om du gjør det, og det er snakk om sensitive data, bør det være mulig å gjøre det på en måte som gir beskyttelse og troverdighet, sier visepresident Margrethe Vestager. Hun har det overordnede ansvaret for å gjøre Europa rustet for en digital tidsalder.

– Vi vil gi borgere og bedrifter verktøy for å ha kontroll på sine data. Og skape tillit til at data håndteres i tråd med europeiske verdier og grunnleggende rettigheter, sier Vestager.

EU-kommisjonen mener bedre utnytting av data kan gi en sosial og økonomisk gevinst tilsvarende 1-2,5 prosent av brutto nasjonalprodukt. De ser potensial i en rekke sektorer, inkludert helse, landbruk, miljø, mobilitet, industri og offentlig administrasjon.