82 prosent av norske husstander har nå tilgang på bredbånd med hastighet på minst 100 megabit per sekund. Det er en økning på to prosentpoeng per år siden 2016. Fortsatt er målsetningen om 90 prosents dekningsgrad innen 2020 langt unna: – Det må brukes mer offentlige penger om vi skal nå målet, sier Torgeir Waterhouse i IKT-Norge til digi.no.