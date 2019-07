Nye wifi-forbindelser vil kutte kabler i industrien

Hver dag sendes det data mellom maskiner og industrielle kontrollsystemer via kilometervis av ethernet-kabler hos de fleste moderne industribedrifter. Noen steder eksperimenterer de med trådløse nettverk over bluetooth, eller bruker vanlige sim-kort som sender over mobilnettverket. Det er også vanskelig å lukke ørene for 5G-hypen, som også lover nye og raske trådløse forbindelser over mobilnettverket om kort tid.