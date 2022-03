Nytt forsøk kan revolusjonere måten vi tar vare på beslutninger for fremtiden Hvordan etterprøve en beslutning tatt av kunstig intelligens? Hva skal man arkivere fra et vedtak som kun er en ny linje i en database? Disse og mange flere spørsmål skal Sjøfartsdirektoratet, Digitaliseringsdirektoratet og Arkivverket prøve å finne svar på i et nytt samarbeidsprosjekt.

– Jeg håper vi går skikkelig på trynet, sier prosjektleder i Arkivverket, Marthe Rosenvinge. Målet er å prøve og feile seg frem til et godt resultat. Foto: Marianne Gjessing