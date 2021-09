Innebygd arkiv

Nytt forsøk kan spare tusenvis av kodelinjer og åpne for internasjonal konkurranse

Kan et nytt saksflytsystem fungere som fullgod arkivløsning uten integrasjon med et tradisjonelt arkiv? Og holder det å følge DCAT-standarden for å oppfylle hensynet til arkivering og innsyn i strukturerte data? Det skal de to nye prosjektene i Arkivverkets sandkasse utforske.