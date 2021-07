Nytt JPEG-format kan spare 30 prosent av den globale båndbredden, mener oppfinnerne

En ny vri på det gamle JPEG-formatet for komprimert lagring av bilder kan spare 30 prosent av den totale båndbreddebruken på verdensbasis, lyder det optimistisk fra oppfinnerne.

Det nye formatet, kalt JPEG XL, kan i noen tilfeller halvere filstørrelsen på dagens JPEG-er, og det med forbedret bildekvalitet. Det skriver New Scientist.

Forsker António Pinheiro ved University of Beira Interior i Portugal, som også jobber for Joint Photographic Experts Group – det er de som er ansvarlig for JPEG-standardene, sier at den opprinnelige filtypen er alderssvekket teknologi og at den nye standarden representerer det siste innen datakomprimering.

Selv om lagringskapasitet og nettverkshastigheter har forbedret seg dramatisk siden introduksjonen av den originale JPEG-standarden, er det fortsatt nødvendig med komprimering. Ellers tar det for lang tid å overføre data, sier Pinheiro til New Scientist.

Tapsfri komprimering

PEG XL vil, som forgjengeren, ha mulighet for å skalere komprimeringen opp eller ned etter behov, inkludert et alternativ for en tapsfri versjon der alle originale data kan gjenopprettes, noe som ofte er nødvendig for forskere og medisinske fagpersoner.

– I noen former for medisinsk bildegenerering eller astronomi kan vi ikke tillate tap av tekstur fordi fagpersoner kan bruke denne teksturen til å hente ut informasjon selv om vi ikke kan se den. De kan oppdage disse mønstrene fordi de er opplært til å oppdage dem. Hvis du komprimerer et bilde, kan det bli satt en dårlig diagnose, sier han.

Støtter nye funksjoner

JPEG XL støtter også nye funksjoner som sikrer den i flere tiår framover, for eksempel tillates bilder på mer enn én milliard piksler samt animasjon og koding som ikke krever spesialisert maskinvare. Teamet bak den nye standarden håper den vil erstatte JPEG, PNG og GIF og bli et universelt bildeformat for internett.

Mye av teknologien bak det nye formatet kan spores tilbake til arbeid gjort av Google og Cloudinary. Bedriftene har gitt bort rettighetene til teknologien slik at den kan brukes under en patentfri åpen kildekode-lisens.

Denne artikkelen ble først publisert på Version 2.