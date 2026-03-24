Nytt nødnett skal være på plass i 2029 

En utviklingsavtale for nytt nødnett ble tirsdag signert av digitaliseringsminister Karianne Tung, direktøren for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, John-Eivind Velure, og mobiloperatørene Lyse/Ice, Telenor og Telia.

– Det nye nødnettet skal baseres på 5G-teknologi og vil gi helse, politi og brannvesenet bedre og raskere situasjonsforståelse når vi alle kan dele bilder og video i tillegg til tale, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

Innsatsleder i oslopolitiet, Kristoffer Bang, forklarer Karianne Tung og Birgitte Engebretsen viktigheten av nødnett og litt om bruken av det. Foto: Arash A. Nejad

Først i verden

Staten og mobiloperatørene inngår et forpliktende samarbeid om utviklingen av det nye nødnettet for fremtidens nød- og beredskapskommunikasjon. Den nye avtalen klargjør hva som skal testes og hvordan dette skal foregå.

Nytt nødnett skal etter planen være klart for de første brukerne mot slutten av 2029.

– Norge er første land i verden som realiserer nødnett i tre mobilnett. Brukerne av nødnett skal få et enda bedre verktøy for å redde liv, og det er viktig at vi tester løsningene i mobilnettene svært godt. Mobiloperatørene kjenner teknologien og nettene sine godt, og deres kompetanse er avgjørende for å finne de beste løsningene, sier direktør John-Eivind Velure i Nkom.

Innsatsleder Kristoffer Bang i Oslo politidistrikt fortalte telelederne etter signeringen av utviklingsavtalen at brukerne ønsket håndsett som er like robuste som dagens telefoner når nytt nødnett innføres. Foto: Arash A. Nejad

Representanter for ulike nød- og beredskapsetater var også representert under signeringen av utviklingsavtalene. Alle, enten de kommer fra brann, helse, politi eller frivillige organisasjoner hadde spurt sine medarbeidere om hva de er mest opptatt av når det gjelder nytt nødnett.

Svaret er ikke nye tjenester som video og data, men det helt grunnleggende: Dekning!

Utviklingsavtaler

Når vi spør digitaliseringsministeren om hvor viktig nytt nødnett er, sier Tung til Digi at det er helt avgjørende for totalforsvaret og sikkerheten og tryggheten i landet vårt.

– Det at nødetatene og frivillige har et verktøy som kan dele informasjon, skape en felles situasjonsforståelse, det er kjempeviktig, sier Tung.

Slik ser det ut. Foto: Arash A. Nejad

Vi spør også hvilken rolle Forsvaret får i utviklingen av det nye nødnettet. Forsvaret var ikke representert på signeringen av utviklingsavtalen tirsdag.

– Det må vi komme litt tilbake til. Nå er det test og utvikling sammen med mobiloperatørene og brukerne som er det viktigste, men totalforsvarsperspektivet må også være med når vi utvikler nytt nødnett, sier Tung, som understreker at det er tett dialog mellom sivil og militær sektor.