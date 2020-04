Nytt rettsmøte om utlevering av Huaweis finansdirektør

Rettsmøtet finner sted i Vancouver. Meng er ettersøkt av amerikanske myndigheter, som anklager henne for bedrageri og brudd på amerikanske sanksjoner mot Iran.

Meng, som ble pågrepet i Canada i 2018, avviser anklagene. Saken har blitt en betydelig belastning på forholdet mellom Canada og Kina, som krever at Meng løslates.

Etter pågripelsen av Meng ble to canadiere pågrepet i Kina, noe Canada har kritisert i sterke ordelag.

Under et rettsmøte i Meng-saken i slutten av mars deltok både Huawei-direktøren og hennes advokater via telefon, ifølge avisa South China Morning Post. Årsaken var tiltakene for å hindre koronasmitte.