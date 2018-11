Nytt verktøy kan redusere butikkers matsvinn

PALO ALTO, USA (digi.no) Selskapet TotalCtrl jobber for å redusere matsvinn. Nå har de lansert et produkt som skal hjelpe dagligvarebutikker med å holde kontroll på når varene nærmer seg utløpsdato.

Vi møter en av gründerne bak selskapet, Charlotte Aschim, mens hun er på reise i Palo Alto i Silicon Valley for å lære mer om hvordan de kan ta det unge selskapet videre.

Skal bedre vareflyten

– Jeg og medgründeren bak TotalCtrl har begge jobbet i dagligvarebutikker, og da opplevde vi at det gikk med mye tid på oppgaver relatert til matsvinn, fordi vi ikke hadde nok kontroll på holdbarhetsdato, forteller Aschim.

– Så dette nye verktøyet for intern bruk i butikkene er helt i kjernen for hvorfor vi startet selskapet.

Verktøyet skal ifølge Aschim gi butikken full kontroll på varene sine basert på utløpsdato, slik at det skal bli lettere å selge ut varene før de blir for gamle.

– De får et dashbord med oversikt, og et «heatmap» over butikken hvor de ser når ting nærmer seg utløpsdato, forklarer hun.

– De blir også koblet på et markedsføringsverktøy som gjør det enkelt å lage kampanjer for å øke salget av de varene. Målet er å få bedre oversikt over når varene er i ferd med å synke i verdi, og å forbedre vareflyten.

Ny metode er forretningshemmelighet

Verktøyet kobles på og integreres med butikkens eksisterende system, og skal ifølge Aschim ikke innebære noe ekstraarbeid for butikken – tvert imot.

– I dag går ansatte rundt i butikken og leter etter varer som nærmer seg eller har nådd utløpsdato. Holdbarhetsdatoene ligger ikke i butikkenes system fra før.

– Dette prøver de å gjøre noe med, men hittil har det ikke kommet noen banebrytende løsninger, hevder den daglige lederen til digi.no.

Slik ser verktøyet til TotalCtrl ut for butikkene. Illustrasjon: TotalCtrl

Gründeren forklarer at de blant annet har noen konkurrenter i Sverige, men mener disse fungerer på en mer tungvint måte.

– De benytter eksterne skannere og skanner strekkoden på hver vare, før de manuelt taster inn holdbarhetsdatoen, og varsler butikkene når varer går ut på dato.

Dette skiller seg visstnok fra hvordan TotalCtrl fungerer. Men akkurat hva de gjør annerledes, vil ikke Aschim avsløre.

– Vi høster informasjonen om holdbarhetsdatoen fra det øyeblikk varene kommer inn i butikken. Men nøyaktig hvordan vi gjør det er en forretningshemmelighet, sier hun.

Hun kan imidlertid fortelle at det er de faktiske, nøyaktige holdbarhetsdatoene som registreres, og at det ikke handler om estimater eller AI-baserte prediksjoner.

Har også app for forbrukere

Selskapet med femten ansatte – som hittil har jobbet ulønnet – er under ett år gammelt. Dette er selskapets andre produktlansering, og Aschim forteller at de har nå begynt å tjene penger.

Fra før har de utviklet et verktøy for å redusere matsvinn for forbrukere.

I samarbeid med netthandelen Handleriet, tilbyr de en gratis app som gir oversikt over holdbarhetsdatoen på varene som kjøpes i online-butikken.

Appen varsler deg når varene du har kjøpt nærmer seg utløpsdato, og foreslår oppskrifter på ting du kan lage for å bruke opp varene før de blir dårlige.

Selskapets mål på sikt er å redusere matsvinn gjennom hele varekjeden – fra bonde til konsumer.