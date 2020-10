Nytt Windows-verktøy skal kunne varsle deg om SSDen din er i ferd med å dø

SSDer har en tendens til å feile etter en gitt tid. Nå er Microsoft i gang med å teste et verktøy som skal fortelle deg hvor lang levetid lagringsenheten din har igjen.

Om verktøyet kommer ut av beta vil det innlemmes med Windows 10 og gi deg et varsel om SSD–lagringsenheten din er i ferd med å feile.

Disker døde etter 32 000 timer

– Å hente ut data fra en harddisk som har feilet er både frustrerende og dyrt. Funksjonaliteten er designet for å oppdage uregelmessigheter for SSDer og varsle brukeren slik at de har nok tid til å foreta seg noe, skriver Microsoft i en bloggpost som beskriver funksjonaliteten.

Det har vært et problem at SSD disker fra flere ulike produsenter har dødd tilsynelatende helt uten grunn. Spesielt hardt rammet har enkelte SSDer fra HPE og Samsung vært.

Enkelte modeller derfra har feilet etter nøyaktig 32.768 timers driftstid dersom en fastvareoppdatering ikke ble installert i tide.

Det er uklart om verktøyet til Microsoft ville fanget opp disse feilene i tide.

Sykehus rammet av SSD-feil

Fastvarefeilen skal blant annet ha forårsaket at harddiskene i flere tusen PC–er ved svenske sykehus krasjet i 2019, også hos politiet i Sverige skal minst 2500 lagringsenheter ha krasjet samme år.

Verktøyet fra Microsoft skal kunne overvåke SSD lagringsenhetenes helse og status, og gi beskjed om de er i ferd med å feile.

– Det er sterkt anbefalt at brukerne foretar seg noe med en gang de mottar et slikt varsel, skriver Microsoft videre i bloggposten.

Grovt forenklet dør SSDene etter en viss tid fordi flashminnet som benyttes har begrenset levetid.

For eksempel skal Samsungs 850evo SSD på 250 gigabyte kunne håndtere 75 terabyte med overskriving av data.

Om du skriver til disken med maks hastighet på 520 megabyte i sekundet uten stopp vil den død etter kun 40 timer fordi transistorene som benyttes da vil være utslitt.