OBOS lanserer blokkjedeløsning for boligsalg

I samarbeid med Blockchangers har OBOS utviklet en blokkjedeløsning for boligsalg.

Prosjektet ble lansert av Vibeke Huynh fra OBOS og Maria Amelie fra Blockchangers under åpningen av Oslo Innovation Week, som går denne uken. Nå venter samarbeidspartnerne bare på at boligselgere og -kjøpere vil teste løsningen.

«Vippser» boligen

– Det vi har gjort er å lage en prototype, hvor du gjør hele prosessen – fra at du bestemmer deg for å selge leiligheten din, til at oppgjøret gjennomføres og pant og eierskifte registreres i systemene våre – i en blockchain som Jon og gjengen (leder Jon Ramvi og andre medarbeidere i Blockchangers, journ.anm.) har utviklet for oss.

– Så må vi prøve det i virkeligheten da, og finne noen kjøpere og selgere som vil være med på å teste. Det er neste steg nå, sier Morten Aagenæs, konserndirektør for innovasjons- og forvaltningsvirksomhet i OBOS.

I første omgang er løsningen bare tilgjengelig for leiligheter i boligaksjeselskaper, fordi disse ikke tinglyses eller involverer offentlige etater i registreringen. I slike leiligheter styrer OBOS hele registersystemet, slik at hele prosessen kan automatiseres i blokkjeden, uten å deretter måtte legges inn i offentlige registre før salget er avsluttet.

Jon Ramvi synes det er spennende å kunne «vippse» boligen fra selger til kjøper. Foto: Andrea Bruer

– Det synes jeg er spennende, at det handler om leiligheter i boligaksjeselskaper, slik at det er reelt når jeg på en måte «vippser» boligen min til deg – det er faktisk det som foregår, sier leder i Blockchangers, Jon Ramvi.

– Med liknende løsninger for eksempel i Sverige, så gjør du masse i blockchain, og så må du sende det til kartverket og gjøre oppdateringer i registret med en ekte tinglysing og så videre. Mens her bruker du alle styrkene ved blockchain i stedet for å bare kopiere over. Det er ikke alltid det gir mening med blockchain, men her ga det mening.

Ikke kryptovaluta

Aagenæs forteller at de også har fått med seg DNB Eiendom på laget for å teste ut løsningen.

– Vi tenker jo egentlig at dette skal være noe for alle eiendomsmeglere og banker, bare vi får prøvd det i virkeligheten. Men foreløpig er det hos oss i OBOS og DNB vi tester det ut.

– Vi har foreløpig ikke laget et system for selve transaksjonen, å konvertere penger fra norske kroner til digitale penger og tilbake til kroner igjen. Så der har også Finanstilsynet en rolle, vi har hatt møte med dem for å snakke om hvordan vi gjør det, sier Aagenæs.

– Det vil si å representere norske kroner på blockchainen, altså å si at en krone her er en norsk krone i virkeligheten. Vi må finne ut hvordan vi kan gjøre dette innenfor de riktige rammene, supplerer Ramvi.

De presiserer at dette ikke handler om kryptovaluta, men digital representasjon av vanlige norske kroner, på lik linje med tallene du ser i nettbanken din. Hvis du gledet deg til å kunne kjøpe hus med Bitcoins eller annen kryptovaluta, blir du med andre ord skuffet – selv om handelen foregår i en blokkjede, er det fortsatt bare vanlige norske kroner som gjelder.

– På tide at ting skjer

Konserndirektør for forvaltning og rådgivning, Morten Aagenæs, tror det blir spennende å se hvilken rolle eiendomsmeglere vil ha i fremtiden. Foto: Sarah McDonald Gerhardsen

Siden mye av poenget som blir fremhevet med blokkjedeteknologi er å eliminere mellommannen i transaksjoner, melder spørsmålet seg om hva OBOS – som jo nettopp er mellommannen – har å tjene på dette.

– He he, det er et veldig godt poeng, ler Aagenæs.

– Vi tenker vel at vi må være såpass på alerten at vi ser hva vi kan forvente at vil skje i meglerbransjen, helt uavhengig av dette prosjektet.

Ramvi mener det er på tide at det begynner å skje ting på markedet, etter at det har vært snakket om potensialet i blokkjede og smartkontrakt i flere år.

– Vi har opplevd med mange andre at de vil se veldig store gevinster fra dag én, i stedet for å lære underveis og se hva som er gevinstene på sikt. Det som har vært kjekt med å jobbe med OBOS, er at de har vært såpass fremoverlente hele veien, sier han.

Sparer tid

Aagenæs tror uansett folk fortsatt vil trenge eiendomsmegleren til å markedsføre boligen i fremtiden, og at meglerens rolle ikke vil forsvinne – bare endres.

Dermed vil blokkjedeløsningen spare OBOS for både tid og penger ved å frigi ressursene som i dag brukes på registrering og oppgjør.

– I dag er det ganske mange ting som tar mye tid i en boligovertakelse. Du skal slette pant, notere ny pant, pengene skal overføres, og så videre. Og ingen vil sitte med risikoen mens dette foregår, så du venter på at alle dokumentene skal komme over til deg før du gjør ditt steg og sender videre, også går det lang tid, forklarer Ramvi.

– Mens på blockchainen, med en smartkontrakt, så kan du gjøre dette som en atomisk operasjon – alt skjer samtidig. Når partene er enige godkjenner de bare i en app, hvorpå pant omregistreres og penger overføres i løpet av tre sekunder, og selger har pengene på konto samme dag.

