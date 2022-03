Flere anmeldere ble sjokkert da de pakket ut Apples nye Studio-skjerm med en startpris på 19.000 kroner. Strømledningen kunne nemlig ikke fjernes, det rapporterer blant annet The Verge.

Det er stort sett standard i dag å ha en strømledning som kan tas ut av skjermer, en skjerm som koster mellom 19.000 og 27.500 kroner er nok en skjerm man forventer skal kunne vare lenge. Da er komponenter som strømkabel nokså viktig å kunne bytte ut hvis det blir slitasje på den som følge av alt fra husdyr til frakt. Selv om den ifølge Apple ikke kan fjernes, har youtuber Linus Sebastian og The Verge-redaktør Nilay Patel likevel klart å tvinge ut ledningen, og det ser ut som Apple nesten gjorde at ledningen kunne byttes av forbrukerne.

En annen del av skjermen som har skapt reaksjoner, er at man heller ikke kan bytte stativ hvis man ønsker det. Når man bestiller kan man velge mellom et stativ med vippejustering, VESA-montering eller et stativ med vippejustering og høydejustering. På Apples egne nettsider står det «Merk: Stativ eller monteringsadapter er innebygd. De kan ikke byttes, så det er viktig at du vurderer behovene dine før du bestemmer deg». Med andre ord tydelig merking om at man må bestemme seg når man bestiller.

Nå rapporterer imidlertid MacRumors at man kan bytte til et annet stativ hvis man ønsker det, men at skjermen må sendes inn til et Apple service-senter som gjør selve monteringen for deg. Prisene vil ifølge MacRumors være forskjellig basert på region og hvilket stativ man ønsker.

Den nye skjermen kom i salg i Norge denne uka og er Apples billigste alternativ av eksterne skjermer.