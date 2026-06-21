Offentlige tjenester var nede i nesten et døgn

IT-trøbbelet oppsto i 13-tiden lørdag. Feilen skyldtes et nettverksproblem hos Digdirs leverandør Vivicta.

Digdir opplyste på sine nettsider at ID-porten, Kontakt- og reservasjonsregisteret, Maskinporten, MinID, ELMA, eInnsyn, Ansattporten og Selvbetjeningsløsninger var utilgjengelige.

Mange tjenester

Klokken 8.48 lørdag morgen opplyste Digdir at løsninger var tilgjengelig igjen, og at mer informasjon kommer. Digdirs pressekontakt kunne ikke svare på hvilke tjenester som var oppe igjen da NTB tok kontakt lørdag i 10-tiden.

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Det er mindre trafikk i helgene, så det var færre som ble berørt enn på en ukedag, sa kommunikasjonsrådgiver Sara Neziri i Digdir til NTB lørdag.

– ID-porten er nok den som berører flest på grunn av at den blir brukt for å logge på alle offentlige tjenester, sa hun.

Også helsenett

Blant de berørte var også Norsk helsenett, et IKT-selskap som leverer digitale tjenester og infrastruktur til helsesektoren.

De opplyser søndag formiddag at de har verifisert at kontakten mot kontakt- og reservasjonsregisteret fungerer igjen, men har fortsatt trøbbel med Buypass, delegeringer fra Altinn til HelseID og pålogging via HelseID med ID-porten.