Også pc-er fra Lenovo kan ha gjenglemt «keylogger»

Etter at det i forrige uke ble offentlig kjent at mange pc-er fra HP kan være utstyrt med touchpad-drivere som inkluderer en deaktivert og gjenglemt keylogger, er det nå klart at dette også kan gjelde mange pc-er fra Lenovo.

Bakgrunn: HP fjerner enda en «keylogger» fra hundrevis av pc-modeller

Hele bransjen

En pressekontakt hos Lenovo, Carina Van Vlerke, opplyser til Version2 at problemet gjelder hele bransjen, også Lenovo. De aktuelle touchpadene og de tilhørende driverne, er levert av Synaptics, som leverer slike komponenter til mange forskjellige pc-leverandører.

Det skal ha vært Synaptics som varslet Lenovo om problemet.

– Lenovo jobber tett sammen med Synaptics om å tilby nye drivere så raskt som mulig, forteller Van Vlerke til Version2.

Det er ventet at oppdateringen vil bli tilgjengelig for nedlasting om kort tid på denne siden, men den var ennå ikke tilgjengelig da denne artikkelen ble skrevet.

Version2 påpeker for øvrig at HP, og trolig også Synaptics, kjent til problemet i lang tid. HP publiserte den første utgaven av sikkerhetsvarselet som omtaler problemet allerede i begynnelsen av november, men selskapet skal ha blitt varslet om problemet allerede i midten av august.

