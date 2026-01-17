Økonomer: Digital euro er nødvendig beskyttelse mot USA

Europa risikerer å miste kontrollen over sine egne penger dersom prosjektet om en digital euro faller, advarer mer enn 60 økonomer i et åpent brev til medlemmer av Europaparlamentet. Det skriver Financial Times.

– En sterk offentlig digital euro er ikke bare en hyggelig ting å ha, det er en avgjørende sikring av europeisk suverenitet, stabilitet og robusthet, heter det i brevet, som blant andre er undertegnet av den franske økonomen Thomas Piketty.

Økonomene peker på at eurosonen i dag er sterkt avhengig av amerikanske betalingsløsninger, og derfor kan bli sårbar for geopolitisk press, utenlandske kommersielle interesser og systemiske risikoer utenfor Europas kontroll.

«Vårt eneste forsvar»

Ifølge underskriverne mangler 13 euroland et nasjonalt digitalt betalingssystem og er utelukkende avhengige av internasjonale kortordninger som Visa, Mastercard og PayPal. Brevet viser samtidig til de siste utviklingene i geopolitikken, som gjør risikoen mer akutt.

– Europa vil miste kontrollen over det mest grunnleggende elementet i vår økonomi: pengene våre. En robust offentlig digital euro er vårt eneste forsvar, skriver økonomene.

Advarer mot «finanslobbyen»

EUs ministerråd har støttet Den europeiske sentralbankens (ECB) plan om en elektronisk motpart til kontanter med mål om lansering i 2029, men et flertall i Europaparlamentet er ennå ikke på plass før en avgjørende avstemning senere i år.

I mellomtiden presser banksektoren på for å trappe ned prosjektet. Tyske banklobbyister omtaler ifølge Financial Times planene som komplekse og for dyre, og de advarer samtidig om for liten konkret fordel for forbrukerne. Økonomene oppfordrer i brevet politikerne til å «stå imot den kortsiktige finanslobbyen».

